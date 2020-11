E' stato l'indiscusso protagonista del venerdì in Bahrain, anche più di Hamilton, Verstappen e Leclerc. Si tratta del cane che verso la fine delle FP2 ha invaso la pista di Sakhir, correndo per alcune centinaia di metri prima di trovare un varco nella recinzione e scappare all'esterno del circuito. La presenza del quattro zampe aveva scatenato l'ilarità di Vettel e Hamilton, ma anche tanta curiosità nel sapere che fine avesse fatto. Presto detto, il circuito di Sakhir ha rassicurato tutti su Twitter: "Ricordate il nostro visitatore nelle seconde libere? Lei è stata ritrovata e ora è in ottime mani con il Bahrain SPCA (Bahrain Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ndr). E' stata visitata dai veterinari e sta bene. Qualche idea per il nome?". Qui si scatenano utenti e team: "Toto Woof", "Sergio Pawrez", "Barks Stroll", "Furstappen", "Landog Norris", alcune delle idee più divertenti suggerite.