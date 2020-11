"Potremo ottenere un bel bottino di punti"

"Il programma era quello di avere un po' di scia in rettilineo con Charles, non ha funzionato perchè Russell era in mezzo con le Soft - ha detto Vettel a Sky Sport -. Non so cosa volesse fare. Ci siamo avvicinati nel settore 2-3, ma non siamo riusciti a fare la differenza. Speriamo di farlo domani in gara. Credo che la macchina andava pittosto bene, ma era difficile con un giro solo dare tutto. Con un altro avremmo rosicchiato qualche decimo e chissà. Non sono contentissimo del mio giro. La gara? Vedremo, domenica potremo ottenere un bel bottino di punti se faremo molto bene. Dovremo essere astuti come una volpe per massimizzare l'utilizzo delle gomme. Inoltre la strategia sarà fondamentale".