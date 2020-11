Charles Leclerc commenta a Sky Sport il 12° posto ottenuto nelle qualifiche del GP del Bahrain: "Non mi aspettavo di finire così avanti, ho avuto problemi fin dalle prime libere. Stavo guidando in modo troppo aggressivo. C'è stato qualche progresso in qualifica, ma per la gara non mi aspetto miracoli. Cercheremo di pensare a qualcosa di alternativo". Il GP del Bahrain in diretta domenica su Sky Sport F1

"Non mi aspettavo la 12^ posizione"

"Onestamente non sono sorpreso dell'eliminazione in Q2, ho fatto fatica fin dalle prime libere - ha detto Leclerc a Sky Sport -. Non mi sentivo a mio agio, avevo una guida troppo aggressiva e facevo fatica a usare bene la gomma. Ho fatto progressi in qualifica, ma non mi aspettavo di qualificarmi in Q3. Ho fatto qualche errore che mi ha mangiato qualche decimo, ma se devo essere sincero non mi aspettavo nemmeno la 12^ posizione, stavo guidando male. La bandiera rossa? C'è stata per tutti, ero in un buon giro, ma è colpa mia: avrei dovuto rifare bene anche il giro dopo. La gara? Non ci saranno miracoli, i Top 10 si sono qualificati con la media, però abbiamo la libertà di pensare qualcos'altro e lo penseremo stasera".