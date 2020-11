Il pilota tedesco in un'intervista al Corriere della Sera racconta la fine della sua storia con la Ferrari ma promette: "L'anno prossimo mi divertirò con l'Aston Martin". Poi sull'ex team principal della Rossa, Maurizio Arrivabene: "Non è stato capito". La F1 è in Bahrain: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP BAHRAIN, LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE

Sei anni a Maranello, l'amore per la Ferrari, l'addio e il futuro. Di tutto questo ha parlato Sebastian Vettel in un'intervista al Corriere della Sera. Il pilota tedesco racconta la sua esperienza, dalla "convocazione" di Sergio Marchionne alla chiamata di Mattia Binotto per comunicargli la fine della sua avventura con il Cavallino. "Guardo avanti, il passato non si può cambiare", tra le frasi più significative del pilota tedesco.

La telefonata di Marchionne e il bilancio Quattordici vittorie, dopo Schumacher e Lauda il più vincente della Ferrari. Il bilancio, però, non soddisfa Seb: "Poteva essere più ricco: 14 è solo un numero, conta poco". Poi racconta la chiamata di Marchionne nel 2014: "Perché non costruiamo qualcosa insieme, le va di aiutarci a riportare la Ferrari a vincere? 'Gli dissi di sì' ".

Il primo giorno da pilota Ferrari "Il 29 novembre del 2014, a Fiorano. Ero emozionato, ma anche concentrato sul programma intenso. Avevo già girato lì con la Toro Rosso, ma con la Rossa cambia tutto. Non lo dimenticherò mai".



La vittoria più bella e il ruolo di Marchionne "La vittoria più bella in Malesia 2015, seconda gara, un inizio stupendo. E poi Montecarlo 2017. Chi era Marchionne per me? Un uomo molto potente, a volte impetuoso, aveva tanta influenza anche sulla F1. Non era un tipo facile, con lui era difficile discutere. Ma tutti lo rispettavano. La sua scomparsa è stata uno choc".

Leclerc non è stato l'inizio della fine. E Binotto... "L'arrivo di Leclerc non è stato l'inizio della fine, un viaggio va valutato nella sua interezza", spiega Vettel, che afferma di non essersi sentito tradito dalla chiamata di Binotto che gli ha annunciato che non ci sarebbe stato il rinnovo con la Rossa: "Il nostro è un buon rapporto, è professionale. Sono abbastanza 'anziano' per capire e accettare le decisioni. Ho avuto un lungo periodo per riflettere sul dopo. Non porto rancore, non sono il tipo".