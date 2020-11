Lewis Hamilton conquista la pole numero 98 e partirà davanti a tutti anche in Bahrain. Prima fila tutta Mercedes con Bottas, dietro Verstappen-Albon. Le due Ferrari eliminate in Q2: Vettel scatterà 11° davanti a Leclerc. Il GP del Bahrain in diretta domenica su Sky Sport F1

GP BAHRAIN, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE