Sergio Perez ha convocato una conferenza stampa a Sakhir per lunedì prossimo: sarà quello il teatro in cui il messicano, a piedi dopo l'addio alla Racing Point, annuncerà il suo 'anno sabbatico' dalla Formula 1? Il GP del Bahrain in diretta domenica su Sky Sport F1

Sergio Perez ha convocato una conferenza stampa per la giornata di lunedì, subito dopo il GP del Bahrain e nella settimana che porta al secondo round consecutivo sul circuito di Sakhir. Il messicano ha convocato i giornalisti, probabilmente per comunicare il suo 'anno sabbatico' dopo essere stato scaricato dalla Racing Point, che per il prossimo anno (quando sarà Aston Martin) ha puntato su Sebastian Vettel. Perez comunque non sembra risentire della situazione, visto il quinto tempo fatto segnare nelle qualifiche del GP del Bahrain, primo in griglia escludendo Mercedes e Red Bull.