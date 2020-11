Mattia Binotto ha commentato a Sky Sport il GP del Bahrain, con la Ferrari protagonista di una giornata negativa: "Abbiamo subito una battuta d'arresto, la macchina non ha reso come ci aspettavamo. Sofferto il tipo di asfalto. Tensione tra Leclerc e Vettel? Si sono già chiariti, Charles aveva lo spazio per passare. Grosjean salvato dall'halo" HIGHLIGHTS DELLA GARA

Mattia Binotto è stato ospite a Sky Sport da Maranello, dove ha seguito il GP del Bahrain. Tanti i temi toccati, dall'incidente di Grosjean alla tensione tra Vettel e Leclerc in partenza, fino al deludente weekend della Ferrari, che tra una settimana dovrà correre nuovamente a Sakhir.

"Grosjean salvo grazie al lavoro della FIA" leggi anche Todt twitta: "Sospiro di sollievo per Grosjean" "Grazie alla FIA per il lavoro fatto, dopo un incidente del genere uscire con pochi danni è un gran risultato. Lavoriamo sempre sulla sicurezza, grazie all'halo che ha salvato la vita a Grosjean. Sicuramente dovremo lavorare ancora, ma sicurezza è al centro del progetto".

"Vettel e Leclerc si sono già chiariti" leggi anche Leclerc: "Aggressivo su Seb? Niente di speciale" "La tensione Vettel-Leclerc nella ripartenza? Nel post gara i due si sono già chiariti in modo amichevole, questa è la cosa più importante. Da quanto si vede c'era lo spazio per passare, Charles era in gestione della sua traiettoria".