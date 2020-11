Attimi di tensione durante il GP del Bahrain in casa Ferrari, con Leclerc accusato da compagno Vettel di essere stato troppo aggressivo nella ripartenza dopo l'interruzione per l'incidente di Grosjean. "Niente di speciale", ha detto Charles. "Ho evitato l'incidente", ha ribattuto Seb. I due si sono chiariti in modo amichevole nei box

Giornata da dimenticare per la Ferrari, che nel convulso GP del Bahrain ha raccolto un solo punto con Charles Leclerc, 10° al traguardo. Più indietro Sebastian Vettel, 13°, che si è lamentato via radio della ripartenza aggressiva del compagno. Parere non condiviso dal monegasco, che a fine gara ha dato la sua versione a Sky Sport: "Non ho visto se ero aggressivo, c'era spazio e ho fatto la mia curva - ha detto Leclerc -. Dal mio punto di vista non ho fatto niente di speciale". I due si sono chiariti in modo amichevole a fine gara, come confermato a Sky dal team principal, Mattia Binotto.