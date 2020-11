8/22

PIT STOP DI FUOCO PER VERSTAPPEN. E' il GP di Germania del 1994. Ad Hockenheim è il 15° giro, quando Jos Verstappen su Benetton si ferma per il rifornimento. La pompa non entra perfettamente nel serbatoio, un po' di benzina finisce sul motore e su pilota e meccanici. La Benetton e coloro che gli stanno accanto sono avvolti da fiamme altissime. Il papà di Max se la cava con qualche scottatura, ustionati anche sei meccanici.