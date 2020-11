Il pilota francese della Haas sta bene e, come confermato dal team, ha riportato solo alcune lievi ustioni dopo il pauroso incidente al Sakhir. Escluse le fratture alle costole ipotizzate poco dopo il crash: l'impatto è avvenuto a 221 Km/h. Poi il suo messaggio dei social: "Sto bene, grazie per i vostri messaggi"

Nessuna frattura, qualche ustione a mani e caviglie dopo un impatto a 221 Km/h e un'auto andata in fiamme dopo esseresi spezzata in due. Che l'Halo e gli altri sistemi di sicurezza abbiano salvato la vita a Romain Grosjean non c'è dubbio, ma è chiaro che qui il destino, almeno per chi ci crede, ha giocato un ruolo importante. Dunque nessuna frattura alle costole, come ipotizzato poco dopo il crash, per il pilota francese della Haas. E' stato proprio il team americano, attorno alle 21 italiane, a rendere noto il bollettino con le condizioni di Romain.