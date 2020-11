Vanzini: "Ferrari? Prevedibile weekend complicato"

Nelle dichiarazioni della vigilia da parte della Ferrari avevamo letto un grande ottimismo, soprattutto rispetto a quelle che erano sempre state le dichiarazioni d'attesa per gli altri Gran Premi. Ancora prima della prima sessione di libere a Sakhir, ci eravamo chiesti il perché di tanto ottimismo, visto che Sakhir è una pista di motore. Ovviamente Ferrari non poteva certo cambiare il motore, quello lo potrà fare solo nel 2021: per questo motivo non riuscivamo a comprendere tutto questo ottimismo per il Bahrain, perché si andava sicuramente a perdere in velocità. Forse l'obiettivo era quello di restare davanti al gruppo con cui lottava ultimamente. Era prevedibile che il rendimento della Rossa non sarebbe stato lo stesso della Turchia e delle altre piste dove il motore conta meno, rispetto a quella di Sakhir.