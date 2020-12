Grosjean, dimissioni previste mercoledì

Aggiornamenti sulle condizioni di Romain Grosejan, protagonista di uno spaventoso incidente al via del GP del Bahrain: fortunatamente nessuna complicazione per lui, ma con tutta probabilità il pilota francese verrà dimesso domani e non oggi come previsto inizialmente, i medici preferiscono tenerlo un'altra notte in ospedale per aiutarlo nella fase di riabilitazione

