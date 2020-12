L'annuncio di Wolff, poi il comunicato ufficiale Mercedes

La notizia del passaggio di Russell in Mercedes per la gara del Sakhir è stata ufficializzata da un comunicato della Mercedes preceduto da un tweet di Toto Wolff, team principal della scuderia campione del mondo. Russell, che sulla Mercedes ha già girato in alcuni test, come detto ha l'occasione di mettersi in mostra con uno sguardo al futuro, dato che in passato era stato già ipotizzato un suo passaggio nel team di Brackley. "Nessuno può sostituire Hamilton - è il commento dello stesso Russell sui propri canali social - ma darò il massimo in sua assenza".