Pietro Fittipaldi ha esordito in Formula 1 nel corso della prima sessione di prove libere del GP di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale. Il 24enne brasiliano è stato scelto dalla Haas per sostituire Romain Grosjean, protagonista del terribile incidente durante il GP del Bahrain. Il nipote del due volte campione del mondo Emerson, correrà con il numero 51. Una scelta dettata dalla sfrenata passione calcistica per il Palmeiras, società di San Paolo, che proprio nel 1951 vinse la Copa Rio, il primo Mondiale per club. In quel Torneo Internazionale dei Club Campioni, i Verdao vinsero in finale contro la Juventus di Boniperti, conquistando la prestigiosa coppa. Il Palmeiras ha quindi augurato su Twitter 'boa sorte' al suo illustre tifoso, che domenica debutterà in F1.