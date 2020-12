Comincia in salita il weekend di Mick Schumacher, in corsa per il titolo in Formula 2. Nelle qualifiche del GP di Sakhir, il tedesco è stato protagonista di uno spettacolare contatto con Nissany e dovrà scattare dalla 18^ piazza in Gara-1. Nono il suo rivale per il titolo, Ilott. Il GP di Sakhir è tutto in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

GP SAKHIR, IL LIVE DELLE LIBERE