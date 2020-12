E' la foto simbolo del weekend in Bahrain e probabilmente dell'intera stagione di Formula 1. Una stagione strana, difficile e spaventosa al suo epilogo con l'incidente tra le fiamme di Romain Grosjean. Il pilota francese, a meno di una settimana dal crash nella prima gara del Sakhir, è salito nuovamente sulla sua monoposto. Nessun giro, ovviamente, ma è evidente la voglia di rimettersi in quella vettura per scacciare la paura e riconquistare la normalità. E lo diciamo pur consapevoli che nulla sarà più come prima per Grosjean, sopravvissuto alle fiamme riportando miracolosamente solo qualche ustione, e che ha una gran voglia di rimettersi alla guida per l'ultima gara di Abu Dhabi. Quella sarebbe anche la sua ultima gara (almeno per ora) in F1. E allora speriamo per lui che il miracolo, che è stato già enorme, possa dargli anche questa gioia.