In una gara che non doveva sbagliare, al di là del caos Mercedes nei pit stop, Bottas è aoparso sotto pressione già dopo la pole con qualche scusa di troppo. La sua fortuna è doppia: avere già un contratto da un lato e, dall'altro, il fatto che Claire Williams abbia frenato il passaggio di Russell in Mercedes. Il Mondiale torna il 13 dicembre ad Abu Dhabi

GP SAKHIR: HIGHLIGHTS DELLA GARA