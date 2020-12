Grosjean non correrà l'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi. Dopo il terribile incidente in Bahrain con la Haas, il pilota francese è stato sostituito da Fittipaldi nel weekend replay del Sakhir e così sarà anche a Yas Marina. Romain torna a casa, in Svizzera, come comunicato dal team americano, anche se dovrebbe essere presente al paddock nel GP in programma oggi. A rendere nota la decisione è stata la Haas, ma soprattuttto lo stesso Grosjean su Instagram: “È con grande tristezza che non potrò fare la mia ultima gara ad Abu Dhabi e stare lì con la squadra. Abbiamo provato il più possibile con il medico a recuperare la mia mano, ma il rischio di correre è troppo grande per la mia guarigione e per la mia salute. Quindi è stata presa la decisione di non correre. È una delle decisioni più difficili della mia vita, ma ovviamente è una delle più sagge. Mi mancherà la squadra, ma la sosterrò come sempre". Grosjean. è chiaro, tornerà in Svizzera per curare al meglio le ustioni riportate alle mani e alle caviglie. Finisce così la sua avventura in F1? Il prossimo anno non correrà per la Haas, ma stando ad alcuni rumors potrebbe prendere parte a dei test.