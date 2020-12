La Renault saluta la Formula 1 dopo 40 anni mandando in pista, per un'esibizione ad Abu Dhabi, Fernando Alonso, che tornerà al volante della R25, la monoposto che gli ha regalato il primo Mondiale nel 2005. Il team principal Abiteboul: "Dal prossimo anno saremo Alpine, ma le vittorie saranno frutto della storia Renault. Fernando rappresenta la nostra ambizione a tornare al successo". GP Abu Dhabi in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV, IL GP DI ABU DHABI LIVE SU SKY

Fernando Alonso sarà in pista in questo weekend ad Abu Dhabi. Nessun 'colpo di stato' in casa Renault, con Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon regolarmente al volante fin dalle libere 1. Lo spagnolo, che dal prossimo anno prenderà il posto dell'australiano, sarà protagonista di un giro di esibizione sulla R25, la monoposto che gli ha regalato il primo titolo iridato nel 2005. Renault vuole così celebrare la sua uscita dalla Formula 1 dopo 40 anni, due titoli piloti, altrettanti costruttori e 400 Gran Premi. Dal prossimo anno, infatti, alla casa francese subentrerà la 'sorella' Alpine. Alonso, due volte campione del mondo con la Renault, prenderà poi parte ai 'rookie test' di martedì 15 dicembre, data ufficiale del suo ritorno in Formula 1.