Sono i test per giovani piloti, ma il 15 dicembre ci sarà anche il 39enne Alonso agli Young Driver Test di Abu Dhabi. E' arrivato l'ok della FIA e della F1, lo spagnolo sarà alla guida della Renault del 2020 per il suo ritorno ufficiale nel Circus dopo tre anni. Non solo, a Yas Marina sarà anche in pista con la monoposto con cui vinse il campionato 2005. Il Mondiale nel fine settimana è ancora in Bahrain: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Fernando Alonso, un giovane 39enne tra i ragazzi che scenderanno in pista ad Abu Dhabi per i test, riservati appunto ai piloti più giovani, in programma a Yas Marina il 15 dicembre. E' arrivata l'ufficialità da parte della FIA anche se la notizia circolava da tempo. Alonso, dopo tre stagioni, farà così il suo ritorno ufficiale in F1 con la Renault dopo i collaudi di Barcellona e stavolta guiderà la RS20, ovvero la monoposto che in questa stagione è stata affidata a Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. "Ringraziamo la Federazione e la F1 per aver accettato il nostro programma di test, riconoscendo il nostro impegno nei confronti dei giovani piloti in tutto il MotorSport junior e per la dedizione di Fernando nel promuovere il carriere di giovani talenti", ha detto il team principal Cyril Abiteboul, forse anche in risposta a qualche mugugno che c'è stato in questi giorni sulla presenza dell'asturiano agli Young Driver Test.