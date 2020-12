Per il pilta danese l'ultimo GP in F1 dopo che la Haas ha deciso di puntare su Schumacher e Mazepin per il futuro. Magnessen, che perenderà parte negli USA al campionato IMSA, si è detto sereno in conferenza stampa a Yas Marina: "Mi considero un privilegiato. Ultima gara qui, ma mai dire mai". La F1 è ad Abu Dhabi, tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Ultima gara con la Haas, ultima in Formula 1 e un futuro che lo porterà negli USA. Kevin Magnussen ai saluti nel giovedì della conferenza stampa di Abu Dhabi, prima di dedicarsi alla nuova avventura nel campionato IMSA. Il danese, con Grosjean sostituito da Schumacher e Mazepin, si è detto sereno, senza chiudere definitivamente la porta al Circus: "E' la mia ultima gara, ma nel MotorSport mai dire mai, perché possono accadere cose inaspettate. Sono in pace con me stesso per quanto ho fatto in Formula 1 e mi godrò gli ultimi chilometri ripensando alla grande opportunità avuta. Mi sento fortunato, sono un privilegiato perché ho realizzato il sogno di guidare in Formula 1".