Il team principal della Ferrari non sta bene e lascia Abu Dhabi per tornare in Italia. E' stata esclusa la positività al Covid-19: non sarà operativo nemmeno a Maranello, ma da casa sua. Il GP di Yas Marina è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

