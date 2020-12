C’è una forte volontà della Federazione, del governo locale e del suo team, di averlo per l’ultima gara della stagione. Ma c’è da fare i conti con i risultati del tampone che il campione del mondo Hamilton effettuerà in Bahrain per uscire dalla quarantena e provare a raggiungere Yas Marina. Intanto al box Merdedes c'è il suo nome. La F1 è ad Abu Dhabi, tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Come sta Lewis Hamilton dopo la positività al Covid-19? E quante possibilità ci sono di vederlo in questo fine settimana, ultimo della F1 2020, ad Abu Dhabi? Sappiamo che c’è una forte volontà della Federazione, del governo locale e della Mercedes, di averlo per l’ultima gara della stagione. Ma ovviamente c’è da fare i conti con i risultati del tampone che il campione del mondo effettuerà in Bahrain per uscire dalla quarantena. Siamo dunque ancora in attesa di capire come sta effettivamente il britannico e se risulterà negativo in tempo per volare ad Abu Dhabi e partecipare al GP. Intanto, se nella conferenza del giovedì, a rappresentare la Mercedes sarà ancora George Russell sul box della Mercedes campeggia proprio il nome di Lewis Hamilton.