Carlos Sainz saluterà ad Abu Dhabi la McLaren e il suo amico Lando Norris: "E' stato un compagno speciale, ci siamo trovati in sintonia fin dal primo giorno". Il prossimo anno dividerà il box con Charles Leclerc in Ferrari: "Abbiamo una buona relazione, ci sentiamo al telefono e sono sicuro che ci troveremo bene nel 2021". La F1 è a Yas Marina, tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

