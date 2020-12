Nella conferenza piloti di Abu Dhabi, ultima della stagione, il pilota della Ferrari parla della penalità di tre posizioni che dovrà scontare in griglia dopo l'incidente con Verstappen in Bahrain: "Non ho dato scelta ai commissari, sanzione giusta. Devo imparare a gestire meglio le situazioni". La F1 è a Yas Marina, tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Tre posizioni in meno al via del GP di Abu Dhabi dopo l'incidente in Bahrain con Verstappen e anche l'ultima gara del campionato è tutta in salita per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, nella conferenza del giovedì a Yas Marina, ha detto in proposito: "In molte gare ho guadagnato diverse posizioni al via e questo mi ha aiutato nell'ottenere punti preziosi in questa stagione. Però al Sakhir non ha funzionato. Devo essere più freddo, gestire meglio le situazioni".