Anche Charles Leclerc ha reso omaggio a Sebastan Vettel, all'ultima gara in Ferrari dopo sei stagioni. Il monegasco è sceso in pista ad Abu Dhabi con un casco che ricalca quello utilizzato dal compagno nel suo periodo con la Rossa, con la scritta 'Danke Seb' e alcune foto in bianco e nero dei due ferraristi.

