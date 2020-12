Momenti di paura nel finale delle seconde prove libere ad Abu Dhabi, quando Kimi Raikkonen ha parcheggiato la sua Alfa con il motore in fiamme a causa di un problema alla Power Unit. Il finlandese ha impiegato diverso tempo per uscire dall'abitacolo, bloccato dal filo della radio. Da buon 'Iceman', ha poi aiutato gli addetti alla pista a spegnere il principio di incendio. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

