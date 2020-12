Da Abu Dhabi arriva la conferma dei primi test pre-stagionali in vista del Mondiale 2021: le vetture gireranno per la prima volta sul circuito di Barcellona dal 2 al 4 marzo. Il GP di Yas Marina è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

