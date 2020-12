"Mi sento svuotato e sollevato"

"Mi sento svuotato e sollevato - ha spiegato Vettel ai microfoni di Sky Sport -. Gli ultimi sei anni sono stati speciali per me. Un sogno all'inizio, triste alla fine. Sono contento di fare il prossimo step, mi spiace per la squadra. Hanno avuto un grande affetto per me, mi mancherete. Meglio non parlare della gara, oggi sono contento di tornare a casa dalla mia famiglia. Facciamo Natale e con il nuovo anno spero che migliorerà per tutti. Senza il Covid in primis. Oggi sono contento e triste. Avremo tanto tempo per pensare a quando comincerò in Aston Martin, ora andrò nel box per l'ultima volta e poi tornare a casa. A gennaio cominceremo a lavorare per il prossimo anno".