“Voi siete la squadra Rossa, appassionati, non vi arrenderete mai! La via per il paddock sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. Ho sentito la vostra magia, che sensazione straordinaria”. Sono le prime strofe di una vera e propria canzone scritta da Sebastian Vettel, sulle note di "Azzurro" di Celentano, e che, con tanta emozione, ha intonato nel suo ultimo team radio per la Ferrari. Vettel, commosso, ha proseguito così: "Ragazzi, vi ringrazio! Mi mancherete. Un saluto a tutti voi a Maranello. Meritate... E adesso io quasi quasi dirò addio e vi aguro il meglio. Vi auguro di essere di essere felici e, ancora di più, di stare bene. Grazie!".