Il team radio più divertente del 2020 è firmato Vettel, che ad Abu Dhabi ha corso l'ultimo GP con la Ferrari. Un cane entra in pista durante le FP2 in Bahrain, Seb viene informato via radio e scherza con il suo ingegnere: "Non sapevo si potessero portare, avrei portato il mio". Infine canticchia un tormentone: "Who Let The Dogs Out? Uh uh uh uh"