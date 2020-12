Fernando Alonso è già in clima Mondiale. Il pilota spagnolo, che dal prossimo anno tornerà al volante di una Formula 1 con la Renault (Alpine), ha staccato il miglior tempo nei test di Abu Dhabi . Per il 39enne due volte campione del mondo, al quale è stata concessa una wild-card trattandosi di 'Young Test Driver', un tempo migliore di quello fatto segnare da Ocon e Ricciardo nelle qualifiche del GP di Yas Marina della scorsa settimana.

"Ho appreso molto in questo weekend vicino al team"

"E' stato molto bello tornare in macchina e tornare a essere parte integrante del team. Avevo già girato con la vettura del 2018 in vista di questo appuntamento, ma questa volta è stato più serio e con uno spirito più competitivo. Stavo guardando i progressi del team da vicino in questo weekend ed è stata una bella esperienza, da cui ho appreso molto dentro e fuori l'abitacolo. Abbiamo già fatto alcune cose basiche in vista del 2021, come il seat fitting, la posizione dei pedali, eccetera. Questo ci aiuta, visto che avremo un giorno e mezzo di test invernali. Arriviamo alle vacanze e al nuovo anno con un spirito molto buono e con grandi motivazioni".