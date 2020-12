Promozione per il fratellino di Charles Leclerc, il 20enne Arthur, che dal prossimo anno correrà con il Team Prema in Formula 3. "Sono felice, è un passo avanti e una grande sfida per me", ha detto il monegasco dell'Academy Ferrari TEST ABU DHABI LIVE

Arthur Leclerc correrà il prossimo anno in Formula 3 con la Prema Racing, squadra campione in carica. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia. Il 20enne monegasco, fratello minore di Charles e pilota della Ferrari Driver Academy, sarà alla sua quarta stagione su una monoposto. Leclerc junior ha iniziato nel 2018 con il Campionato francese di Formula 4, per poi finire al terzo posto in Germania l'anno seguente. In questa stagione ha accumulato sei vittorie e otto pole position, finendo secondo nel campionato Regional Series. Il monegasco aveva già assaggiato la Prema in due test post-season a Barcellona e Jerez lo scorso ottobre.