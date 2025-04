Ferrari, a Suzuka non c'è soltanto il team di Formula 1 in pista. In questo fine settimana spazio anche ai piloti del Ferrari Challenge Giappone, che affronteranno la prima tappa dello storico campionato monomarca del Cavallino. Quella che scatterà sarà la terza stagione della serie regionale giapponese, che proporrà cinque round e vedrà l'esordio della 296 Challenge. Quanto invece alla F1, il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

