F1 Esports Series, stasera gran finale LIVE su Sky

In diretta su Sky Sport F1 stasera alle 20.30 va in scena il gran finale del mondiale virtuale. In Brasile si assegnano i titoli piloti e costruttori

Dodicesimo e ultimo appuntamento della F1 Esports Series: questa sera con il GP del Brasile sulla pista di Interlagos si chiude il campionato della F1 virtuale. Gara tutta da seguire perché sia il mondiale piloti che quello costruttori sono ancora da assegnare. Per il titolo piloti grande favorito l’olandese dell’Alfa Romeo Jarno Opmeer che vincendo l’ultima prova a Città del Messico si è messo nelle condizioni di poter controllare: deve gestire un vantaggio di oltre 10 punti sul Frede Rasmussen della Red Bull. Staccato in classifica invece il ferrarista David Tonizza, campione in carica, che ha vissuto una stagione di alti e bassi, portando a casa comunque due successi. Anche per il titolo costruttori la battaglia è tra Alfa Romeo e Red Bull.

Dopo aver raccontato la F1 virtuale durante il lockdown quando tra i protagonisti c’erano anche piloti veri come Leclerc, Russell, Albon e Giovinazzi Sky Sport F1 ha continuato a offrire lo spettacolo degli Esports con gli highlits del mondiale virtuale: il gran finale sulla pista di Interlagos sarà in diretta stasera, giovedì 17 dicembre, a partire dalle ore 20.30.