"Quando Toto Wolff mi ha chiamato per dirmi che sarei diventato titolare in Mercedes ero a casa, con i miei genitori. Ci fu una videochiamata con lui e tutti i big del team. Toto è andato dritto al punto. Mi ha detto 'non voglio farti aspettare, il prossimo anno sarai il nostro pilota di F1'. E io sono rimasto senza parole...". Così Kimi Antonelli ripercorre a Sky la sua 'convocazione' nel ruolo di titolare per il Mondiale che scatta domenica in Australia (diretta Sky alle 5 del mattino del 16 marzo). Ma questo è solo un estratto del racconto che il 18enne bolognese, successore di Hamilton nella scuderia della Stella a tre punte, ha fatto a tavola (sì, proprio a tavola!) con Davide Camicioli e Vicky Piria. Una chiacchierata dal titolo 'AKA Andrea Kimi Antonelli – The bolognese driver' che alle 20 di questa sera potrete seguire su Sky Sport F1 (canale 207) e che sarà disponibile nella sua versione integrale anche su Sky Sport Insider. Antonelli, inoltre, ha parlato anche della responsabilità di essere l'unico italiano al via del campionato: "In realtà penso sia una grandissima opportunità e un privilegio. Essere in questa posizione non capita certo tutti i giorni. Ho lavorato per essere qui e sono felice di rappresentare il nostro Paese". E fissa l'obiettivo: "Riportare l'Italia sul gradino più alto del podio".