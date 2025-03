Il circuito di Madrid, dove si svolgerà il Gran Premio di Spagna di Formula 1 dal 2026 al 2035, ha già un nome: si chiamerà "MADRING". Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'evento attraverso un comunicato stampa, in cui vengono spiegate anche le ragioni dietro la scelta di questo nome. "Madrid è la prima grande capitale europea a ospitare un Gran Premio di F1, quindi il nome del circuito, MADRING, contiene la sua identificazione spaziale, in combinazione con la parola 'ring', che è un modo di riferirsi alle piste nel mondo della F1. Generalmente ci si riferisce ai circuiti di F1 con il nome del luogo in cui si trovano: Monza, Imola, Interlagos, Spa, Silverstone, Miami, Las Vegas... Ma raramente i loro nomi vengono usati correttamente. Ecco perché stiamo cercando un'identità breve e diretta, con riferimento al luogo in cui si svolge, facile da ricordare e che non abbia bisogno di essere tradotta", viene sottolineato. "MADRING non è solo un circuito automobilistico, è un invito a vivere un'esperienza unica e completa a Madrid" conclude la nota diffusa.