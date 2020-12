Sicuramente ricorderà a lungo la giornata di venerdì, la prima per lui alla Ferrari. È iniziata l’era a Maranello di Carlos Sainz, 26enne pilota spagnolo che dalla prossima stagione (la sua settima in Formula 1) farà coppia con Charles Leclerc nella Scuderia Ferrari Mission Winnow. Si tratterà del duo più giovane del Cavallino Rampante dal 1968 ad oggi. Classe 1994, figlio d’arte e alla guida della McLaren nell’ultimo Mondiale, Sainz è arrivato nel quartier generale per effettuare un primo seat-fit in vista della stagione 2021. Carlos ha poi incontrato in fabbrica gli ingegneri e alcuni dei meccanici con i quali lavorerà nella sua avventura con la scuderia. A fine mattinata è stato raggiunto da Leclerc, a sua volta a Maranello per alcune riunioni di fine stagione. I piloti del 2021 sono anche intervenuti per un saluto al pranzo virtuale organizzato dal Team Principal e Managing Director della Scuderia, Mattia Binotto, con giornalisti italiani e stranieri.