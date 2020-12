Nessun dietrofront da parte della scuderia statunitense: la coppia dell'anno prossimo sarà formata da Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Il team chiarisce: con il 21enne russo (che aveva postato due settimane fa un video in cui palpeggiava una ragazza in macchina) "la questione è stata risolta internamente"

Nessun colpo di scena: la Haas attraverso un comunicato ha confermato ufficialmente la presenza di Nikita Mazepin al fianco di Mick Schumacher nel Mondiale di F1 del prossimo anno. In particolare, nel comunicato riguardo il comportamento di Mazepin il team specifica che "la questione è stata risolta intermanente e non ci saranno ulteriori comunicazioni", facendo implicitamente riferimento al video postato sui social dal pilota russo circa due settimane fa, in cui palpeggiava una ragazza in macchina. Smentita l'ipotesi di un licenziamento, Mazepin può prepararsi al debutto in F1.