Mazepin molesto con un'amica: la ricostruzione

Nikita Mazepin pubblica su Instagram e poi rimuove un video in cui palpeggia una ragazza in macchina. Nel giro di poche ore arrivano un comunicato di condanna della Haas, sua prossima squadra, le scuse del russo e la versione della donna, che parla di uno "scherzo tra amici" UFFICIALE: MAZEPIN IN F1 DAL 2021

Nikita Mazepin è stato protagonista in queste ore di un controverso episodio sui social network. Il russo, che dal prossimo anno sarà compagno di Mick Schumacher con la Haas in Formula 1, ha infatti postato e poi rimosso un video in una stories di Instagram in cui palpeggia una ragazza seduta con lui in auto. “Alma del Caribe è la migliore” il commento che accompagnava il video, cancellato poco dopo, ma non prima di aver sollevato indignazione per quanto visto.

Il comunicato della Haas: "Condotta ripugnante" La Haas, che ha ingaggiato Mazepin in vista della prossima stagione di Formula 1, ha emesso un duro comunicato in cui prende posizione sulla vicenda: "Il team Haas F1 non tollera il comportamento di Nikita Mazepin nel video recentemente pubblicato sui social media. Inoltre, il fatto che il video sia stato pubblicato sui social media è una condotta che il team trova ripugnante. La vicenda è stata trattata internamente e non sono previsti ulteriori comunicati o commenti sulla questione”. Mazepin, che in questa stagione ha corso in F2 con il team Hitech Grand Prix, ha firmato un contratto "pluriennale" con Haas, come annunciato la scorsa settimana dal team americano.

Le scuse di Mazepin: "Ho creato imbarazzo al Team Haas" vedi anche Ghiotto-Mazepin, uno sopra l'altro: crash in F2 Pronte sono arrivate anche le scuse del 21enne russo, condivise ovviamente sui social: "Voglio scusarmi per le mie recenti azioni, sia per il mio comportamento inappropriato sia per aver condiviso il tutto sui social media. Mi scuso per le cose offensive e per aver causato imbarazzo al Team Haas. Devo mantenere il mio standard molto alto, essendo un pilota di F1 e so che questo comportamento ha colpito me e molte altre persone. Prometto che imparerò da questo".

La versione dell'amica: "Era solo uno scherzo tra di noi" In difesa di Mazepin è arrivata anche la versione di Andrea D’lVal, su Instagram "Alma del Caribe", che ha assolto l'amico per il comportamento, riducendo il caso a un semplice scherzo tra amici. "Ciao a tutti, volevo solo dire che io e Nikita siamo amici da diverso tempo e che tutto quello che si è visto in quel video non era nulla di serio. Ci fidiamo l’uno dell’altra e il video ha ritratto una maniera stupida di scherzare tra noi. L’ho pubblicato io nelle sue Stories come scherzo. Sono profondamente dispiaciuta. Posso darvi la mia parola che Nikita è una brava persona e che non farebbe nulla che potrebbe ferirmi o umiliarmi”.