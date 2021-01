La Formula 1 ha annunciato il nuovo calendario del 2021: il Mondiale partirà nel weekend del 26-28 marzo in Bahrain, con l'Australia posticipata a novembre. Il secondo appuntamento è un gradevole ritorno per i tifosi italiani, ovvero il GP di Imola, in programma il 18 aprile. Monza confermata a settembre, si chiude ad Abu Dhabi il 12 dicembre dopo 23 GP

GP IMOLA CONFERMATO NEL 2021