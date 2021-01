La sfida in rosso di Carlos Sainz è iniziata. Da contratto il primo gennaio, nel lavoro più pratico lo spagnolo, dopo qualche giorno di vacanza, è a Maranello proprio in questi giorni per cominciare a fare sul serio. Il primo vero approccio con la squadra c'è stato lo scorso dicembre, quando Sainz ha indossato per la prima volta la tuta rossa e si è seduto in quello che sarà il suo futuro ufficio cominciando a prenderne le misure. Con i test pre stagione ridotti all'osso in tre giorni tra il 12 e il 14 marzo e da dividere con il compagno Leclerc, conoscenza a nuove procedure e monoposto non sarà certo una passeggiata. Proprio per questo il debutto in pista dello spagnolo con una Ferrari ci sarà anche prima e sarà a Fiorano con una macchina del 2018, la SF71 H, a fine gennaio.