L'ex storico presidente della Ferrari assisterà al GP di questo fine settimana, ospite del primo ministro e Crown Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa. Interpellato dall'ANSA, non ha ovoluto fare commenti, augurandosi però "di poter portare fortuna alla Ferrari che ne ha un gran bisogno". Per lui un rirorno al paddock del Mondiale dopo dieci anni dall'ultima volta. Tutto il GP del Bahrain live su Sky e in streaming su NOW

