Charles Leclerc è risultato positivo al Coronavirus, in un test effettuato come da protocollo della Ferrari. Il pilota della Rossa sta bene, mostra sintomi blandi e si è isolato nella sua casa di Monaco. "Sfortunatamente ho saputo di essere stato in contatto con un positivo", ha scritto Charles su Instagram

Leclerc: "Sono entrato in contatto con un positivo"

Charles Leclerc ha spiegato la situazione in una stories su Instagram: "Voglio informarvi che sono risultato positivo al Covid - si legge -. Sono stato regolarmente controllato, come da protocolli del team. Sfortunatamente ho saputo di essere entrato in contatto con una persona positiva e mi sono subito messo in quarantena, avvisando tutti i miei contatti. Il seguente test a cui mi sono sottoposto ha dato esito positivo. Sto bene e mostro sintomi blandi. Resterò in isolamento nella mia casa di Monaco, come da protocolli stabiliti dalle autorità sanitarie locali. Restare in sicurezza e fate attenzione".