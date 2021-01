Carlos Sainz ha provato per la prima volta la Ferrari al simulatore di Maranello: "Stiamo lavorando con ingegneri e il personale, abbiamo fatto sei ore e mezza di riunioni. E' incoraggiante vedere tutti lavorare così sodo in vista del Mondiale. Potrò dare le mie prime impressioni sulla vettura"

Carlos Sainz è a Maranello dove ha già preso contatto con la Ferrari, almeno al simulatore. Lo spagnolo ha voluto condividere sui social della Rossa un messaggio a tutti i tifosi: "Ciao a tutti da Maranello, sono finalmente qui a lavorare nello specifico con gli ingegneri e tutto il personale - ha detto l'ex pilota della McLaren -. Ho conosciuto molte persone, sarà dura ricordarsi tutti i nomi subito ma ce la farò. Credo di avere avuto sei ore e mezza di riunioni: è stato ovviamente incoraggiante vedere tutti lavorare così sodo in vista del 2021. E oggi per la prima volta proverò la macchina al simulatore, comincerò a dare le mie prime impressioni. Lavorerò duramente in vista di questa stagione. Grazie mille per il vostro supporto, continueremo a spingere, ci vedremo presto". Il debutto in pista di Sainz è previsto per la fine di gennaio, quando lo spagnolo girerà a Fiorano con la Ferrari del 2018.