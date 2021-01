A oltre un mese dalle dimissioni di Camilleri, non è stato ancora definito il successore nel ruolo di amministratore delegato della Ferrari. Tra i tanti nomi circolati, l'unica certezza è che il presidente Joh Elkann, sempre più dentro al progetto della Rossa, mantiene l'interim per ora. E se decidesse di conservare questa posizione?

E’ ormai passato più di un mese dalla decisone di Louis Camilleri di lasciare il ruolo di amministratore delegato della Ferrari . Era il 10 dicembre quando fu annunciata la sua decisione, legata prevalentemente a motivi personali. Non è mancato il "classico toto successore" e abbiamo così analizzato le caratteristiche di ogni singolo candidato. Noi che parliamo di Formula 1 abbiamo provato a individuare figure con capacità manageriali, ma con un'importante deriva corsaiola, mentre gli analisti economici ne hanno invece sempre ricercato le qualità imprenditoriali per gestire una società quotata in borsa e dedita alla crescita e allo sviluppo delle vendite. Un po' ci si è gelato il sangue quando è circolata la voce che Ferrari si sarebbe affidata a un head hunter per individuare il profilo giusto, perché forse siamo troppo romantici e partiamo dal presupposto, sportivo ,che chi ricopre quel ruolo debba avere della "sana benzina" che scorra nelle vene.

La società attuale però funziona, nel bene e nel male, anche così. Detto questo, però, a oggi non c’è un nome certo . A inizio gennaio è spuntato anche quello di Andrea Agnell i. Un “candidato” sicuramente ben visto nell’ambiente, dagli sponsor e dal mondo delle corse, considerando anche i suoi trascorsi nel circus. Il presidente della Juventus ha infatti iniziato il suo percorso lavorativo gestendo, a diretto riporto di Maurizio Arrivabene, l’impegno motorsport e paddock club di Philip Morris in Formula 1, vivendo in prima persona e sul posto tutte le vicissitudini Ferrari. Da quel che emerge sembrerebbe che John Elkann, presidente e attuale amministratore delegato a interim di Ferrari, abbia concentrato molta più attenzione su Maranello, soprattutto dopo la nascita di Stellantis , il nuovo polo motoristico creato dalla fusione di FCA e il gruppo PSA , con maggioranza francese, ma dal quale Ferrari è esclusa.

Elkann sempre più dentro al progetto Ferrari

L’elicottero presidenziale è ormai quasi sempre in pianta stabile a Fiorano e da quel che sappiamo ha voluto incontrare tanti uomini del team e non solo i vertici, per prendere più contatto e forse possesso di una realtà che adesso come non mai, nell’era recente, ha sicuramente bisogno di una sua maggiore presenza “sul campo”.

Elkann si è messo dentro nel progetto anima e corpo, per il futuro dovremo attendere ancora un po'. L’interim proseguirà quindi, salvo accelerazioni improvvise, almeno fino a inizio mondiale, momento in cui, gli stessi risultati della pista, potrebbero decretare un passaggio a pieno regime nel ruolo (anche) di amministratore delegato come è stato nell’era recente per Montezemolo e Marchionne. Sarà lo stesso Elkann, anche in base alle evoluzioni societarie di Stellantis, valutare se mantenere il ruolo o affidarsi a persone di fiducia come Mike Manley o a uno dei cugini, con i quali ha rapporti a corrente alternata, Alessandro Nasi e Andrea Agnelli…