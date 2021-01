Fca-Peugeot, sì alla fusione: nasce Stellantis

È una giornata storica per Fiat Chrysler automobiles e PSA (Peugeot S.A). Le assemblee dei soci, quella della casa francese in mattinata, e quella italo-americana nel pomeriggio hanno dato il via libera alla fusione che creerà un nuovo gruppo automobilistico: Stellantis, che diventerà il quarto costruttore automobilistico al mondo con 8,1 milioni di auto vendute (4,55 milioni FCA e 3,51 milioni PSA). Avrà 400mila dipendenti e oltre 180 miliardi di euro di fatturato (108,2 miliardi FCA e 74,7 miliardi PSA). Il nuovo gruppo manterrà tutti i 15 marchi attuali delle due società: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Opel e Vauxhall. L’assemblea dei soci di Fiat Chrysler ha approvato l’operazione con il 99,15% dei voti favorevoli. Molto alto anche il consenso dell’assemblea del gruppo francese: 99,85% dei voti favorevoli.

Elkann: "Unione di due partner con la stessa mentalità"

Il presidente di FCA John Elkann che sarà numero uno del nuovo gruppo: "Stellantis rappresenta l’unione di due partner che condividono la stessa mentalità. Due realtà che si allenano per costruire qualcosa di unico offrendo ai propri clienti veicoli e servizi per la mobilità originali, sicuri, pratici, innovativi e sostenibili. I singoli dati numerici e le sinergie annue da 5 miliardi di euro descrivono solo parzialmente le dinamiche di questa storica fusione. Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto nel corso dell’assemblea degli azionisti – abbiamo aumentato di 5 volte il valore del Gruppo Fiat, la fusione proposta con Groupe Psa è un ulteriore coraggioso passo avanti nel nostro viaggio. Nel corso dell'ultimo decennio, nel quale ho avuto il privilegio di ricoprire l'incarico di presidente della vostra società, il Gruppo Fiat si è trasformato. Questo rinnovamento ha portato non solo alla creazione di Fca, ma anche alla costituzione di Cnh Industrial, Gedi, Ferrari e Magneti Marelli come società indipendenti a pieno titolo".

Elkann: "Vogliamo avere un ruolo di primo piano nella ridefinizione della mobilità"

Nei piani di Elkann Stellantis vuole “avere un ruolo di primo piano del prossimo decennio. Stiamo vivendo un’epoca di profondi cambiamenti nel nostro settore, caratterizzata da una rapidità e un'intensità paragonabili soltanto a ciò che accadde alle sue origini, alla fine del diciannovesimo secolo. Si tratta di un'epoca estremamente complessa, ma allo stesso tempo entusiasmante. Credo sia un momento molto simile a quello che i nostri padri fondatori hanno affrontato con grande energia in quegli anni pionieristici. Hanno dato vita a imprese in grado di resistere alla prova del tempo, e capaci di essere all'altezza delle sfide lanciate dal

mercato. Imprese che hanno saputo innovarsi, adattarsi ai tempi e alle esigenze dei loro clienti. Questo è ciò che ci ha spinto a creare Stellantis e che continuerà a ispirarci mentre andremo avanti a costruire sulle fondamenta poste da questa

fusione".

Tavares: "Primo obiettivo 5 miliardi di sinergie annue"

Carlos Tavares che sarà amministratore delegato del nuovo gruppo ha parlato nel corso dell’assemblea della casa francese dell’obiettivo di "realizzare 5 miliardi di sinergie l’anno”, con una fusione che risponde alle “sfide e all’opportunità del futuro"