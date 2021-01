L'Alfa Romeo Sauber accende i motori: come annunciato sui social, la nuova monoposto di Formula 1 verrà presentata lunedì 22 febbraio a Varsavia (in omaggio ad uno dei suoi sponsor, Orlen, ma in parte anche a Robert Kubica, terzo pilota del team). Quello che è stato reso noto, per ora, è che il team si recherà dunque nella capitale polacca per svelare la monoposto con cui scenderà in pista nel Mondiale 2021, ma per conoscere l'ora e il luogo esatti della presentazione bisogna ancora aspettare, si sapranno solo a ridosso dell'evento. Non cambia la coppia del prossimo anno, che sarà formata ancora da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, compagni di squadra per la terza stagione consecutiva. La nuova macchina si chiamerà C41 e sarà l'erede della C39 in pista nel 2020, attenzione proprio a questo dettaglio: prima che il cambio di regolamenti venisse posticipato al 2022 la Sauber aveva già cominciato a sviluppare la nuova monoposto ribattezzata C40, da qui spiegato il salto di un numero.