Jenson Button torna in Williams, scuderia che lo fece esordire in Formula 1 nel 2000: l'ex campione del mondo sarà consulente del team britannico e prezioso consigliere di George Russell. "Il futuro è luminoso per questa squadra, voglio aiutarla a tornare al successo", ha detto il britannico

Jenson Button torna in Formula 1 alla Williams . Nessun rientro clamoroso alla Alonso però: l'ex campione del mondo nel 2009 è stato ingaggiato con un contratto pluriennale con il ruolo di Senior Advisor, ovvero consulente . Button aveva esordito in Formula 1 nel 2000, scelto da 'Sir' Frank Williams, stupendo tutti per la sua continuità di risultati da rookie. In carriera ha guidato anche con Benetton, Bar, Honda, McLaren e Brawn, con cui vinse il titolo nel 2009 . In carriera il britannico vanta 15 vittorie e 50 podi .

"Il futuro è luminoso per questa squadra"

"Sono così felice di poter dire ancora una volta che ho firmato per la Williams - ha spiegato Button -. Quando avevo 19 anni è stato un passaggio della mia carriera che ha cambiato la mia vita e, nonostante il fatto che è stato più di 20 anni fa, mi sento già come se non avessi mai lasciato veramente questa realtà. Sir Frank Williams ha mostrato fiducia in me, elemento di cui sarò eternamente grato, e sono incredibilmente entusiasta di avere la possibilità di tornare e aiutare il team a lottare ancora una volta per il successo. Bisognerà lavorare sodo, ma non ho dubbi che il futuro è incredibilmente luminoso per questa fantastica squadra e non vedo l’ora di iniziare”.