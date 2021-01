Ferrari Driver Academy, Maya Weug sogna in grande

Mentre l’attività della Ferrari in pista a Fiorano prosegue, la neo arrivata in famiglia parla del suo fresco traguardo ma soprattutto dei suoi sogni. Maya Weug è la prima donna a entrare nella Driver Academy della Ferrari, dopo una selezione piuttosto lunga nell’iniziativa Girls On Track, il programma gestito da FIA e Maranello per sostenere l’automobilismo al femminile. Ma per la sedicenne, metà belga e metà olandese, che si ispira a Leclerc, questo è solo un punto di partenza. L'INTERVISTA